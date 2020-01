La Constitución cubana seguirá cobrando vida este sábado (+ Foto y Video)

La Habana, Cuba.- A cumplir el mandato de la Constitución estamos convocados todos, y justo por ello, Cuba vivirá este 18 de enero la elección de gobernadores y vicegobernadores provinciales, proceso para el cual el país se ha preparado en aras de garantizar una jornada exitosa.

Sobre el tema, Radio Reloj dialogó con la Vocal del Consejo Electoral Nacional, Marina Capó Ribalta, quien nos informó que este jueves tuvo lugar una videoconferencia con las autoridades electorales de todo el país, para ultimar detalles con vistas a la votación.

Este momento de intercambio -señaló- dio muestras de cómo la nación ha creado las condiciones para asegurar que no existan dificultades en la elección de gobernadores y vicegobernadores provinciales.

Marina Capó Ribalta destacó que cada uno de los municipios ha trabajado en la selección de los locales y demás cuestiones organizativas y de aseguramiento.

Otro paso para fortalecer los órganos del poder popular

La elección de gobernadores y vicegobernadores provinciales es un ejercicio nuevo, y tiene gran impacto en la democracia socialista cubana, significó la Vocal del Consejo Electoral Nacional, Marina Capó Ribalta.

Recordó que en esta ocasión no se trata de unos comicios en los que ejerce el voto cada ciudadano, sino que son los delegados municipales, nominados y elegidos por el pueblo como sus representantes, lo que asumen esta responsabilidad.

Puntualizó Marina Capó Ribalta que ya están en poder de los delegados municipales las biografías y fotos de las propuestas del Presidente de la República para gobernador y vicegobernador en cada provincia, tal como establece la Ley Electoral.

Con la elección de estos nuevos cargos se cumplen los preceptos de la Carta Magna, se refuerza la institucionalidad del país y fortalecen los órganos del Poder Popular.

