Jóvenes cubanos denuncian presencia de mercenarios en Lima

Lima, Perú.- La delegación juvenil de la legítima sociedad civil cubana denunció la acreditación de tres mercenarios en el foro de los jóvenes que tendrá lugar, este miércoles, en Perú, previo a la VIII Cumbre de las Américas.

Son tres personas con un vínculo permanente con organizaciones contrarrevolucionarias, radicadas fuera del país, aseveró a Radio Reloj, Ronal Hidalgo, quien forma parte de la nutrida representación cubana.

Hidalgo adelantó que no se va a permitir la presencia de elementos contrarrevolucionarios que tratan de usurpar la representación de la legítima sociedad civil cubana.

Poco antes de partir de La Habana, los miembros de la delegación de la Isla advirtieron que estaban dispuestos a dialogar y a intercambiar experiencias de manera respetuosa, pero que no se iba a consentir provocaciones de ningún tipo.

América Latina no será colonia yanqui

Nos negamos a ser una colonia gringa, afirmó el Secretario General de la Central Sindical de Perú, Gerónimo López, al inaugurar la noche de este martes, en Lima, la Cumbre de los Pueblos.

López, quien encabeza la principal organización obrera peruana, fue el principal de los varios oradores que intervinieron en la apertura del foro alternativo a la VIII Cumbre de las Américas.

En la inauguración, tanto la delegación cubana como la de Venezuela recibieron calurosas muestras de solidaridad y de respaldo a la resistencia ante los embates de un neoliberalismo calificado como corrupto y corruptor.

Los participantes en la Cumbre de los Pueblos, en Lima, tienen previsto para este jueves la realización de una marcha de solidaridad continental que pretende establecer una postura común entre los movimientos populares y la izquierda de América Latina.

