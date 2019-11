Inversión extranjera en Cuba, potencialidades e incentivos

La Habana, Cuba. – La inauguración del IV Foro de Inversiones, momento en el que se presentará una nueva versión de nuestra Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, será hoy plato fuerte en la XXXVII Feria Internacional de La Habana, con sede en el recinto ferial de Expocuba.

Este martes, el medio milenio de la capital cubana fue eje central en la mayor bolsa comercial del país, que acogió el Primer Foro de Empresarios habaneros con el objetivo de mostrar oportunidades de negocios y potencialidades de las entidades de la urbe.

Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, en la cita participaron 11 empresas capitalinas que expusieron sus planes de negocio con vistas a la cooperación internacional y nuevas formas de exportación.

En el Foro se presentaron los resultados económicos de La Habana este año, marcado por el paso del tornado y el recrudecimiento del bloqueo.

A pesar del bloqueo, Cuba continúa con su programa de desarrollo concentrado en proyectos de diferentes sectores, afirmó el Viceministro Primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Antonio Carricarte, al inaugurar la PRIMERA Exposición de Fondos Exportables Por Cuba exportamos, en la Feria de La Habana.

Explicó que la estructura actual de exportaciones incluye un grupo de productos responsables del 80 por ciento de los ingresos del país, entre los que mencionó el níquel, ron y nuevos rubros derivados de las industrias farmacéutica y biotecnológica.

También este martes en la Feria tuvo lugar la presentación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que contempla tres etapas, y la primera de ellas comenzará su implementación en enero.

Ese momento inicial consistirá en el registro del empresariado ante las autoridades competentes, lo cual será importante paso para agilizar los trámites.

En la Feria Internacional de La Habana, la presencia rusa fortalece los vínculos de cooperación económica y comercial con Cuba, y así trascendió en un foro empresarial entre ambos países.

La segunda jornada de la mayor bolsa comercial del país tuvo un espacio para la presentación de la empresa mixta cubano-rusa TECCOMP Caribe S.A, que ofrece mallas y barras de refuerzo fabricados de material compuesto, en base a fibra de vidrio.

Hugo Gainshtok, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la CUJAE, destacó como ventajas que no se oxida, es antimagnético, tiene un peso ligero, su precio es competitivo en relación con el acero y aumenta la durabilidad de las edificaciones.

También este martes se celebraron varios días nacionales como antesala a la jornada de hoy, en la que acapara atención una presentación de la Zona de Desarrollo Mariel.

