Intercambia Presidente de Cuba con líderes de varias naciones

Bakú, Azerbaiyán. – Como parte de su agenda de trabajo en la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo intercambios con líderes de varias naciones que asisten a la cita en Bakú, Azerbaiyán.

El mandatario cubano en su perfil de la red social de Twitter, informó que dialogó con su homólogo iraní Hassan Rohani, con el vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu, y el jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema.

Díaz-Canel escribió en la misma plataforma digital que fueron encuentros en los que “se ratifica la voluntad mutua de fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales”.

El presidente cubano pronunció este viernes un contundente discurso al intervenir en el debate general de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados.

