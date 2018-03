Intensa labor en la Educación Superior (+Video)

La Habana, Cuba. – El 2017 fue un período de intenso trabajo, donde algunas universidades se dañaron por el huracán, pero no se afectó el proceso docente-educativo, reconociò el integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz – Canel.

Al resumir el Balance de esa etapa en el Ministerio de Educación Superior, el primer vicepresidente cubano añadió que la investigación científica y la innovación deben ponerse más al servicio del desarrollo del país.

Precisó Díaz – Canel que la última etapa ha sido de una mayor actividad subversiva dirigida fundamentalmente a los jóvenes, lo que explica lo oportuno de la creación del Observatorio Social Universitario, reconocido por su carácter innovador y novedoso.

Indicó que en la Educación Superior debemos resolver problemas en la práctica laboral, las tareas de impacto social y tener mayor rigor en las evaluaciones profesionales y la investigación para el desarrollo.

El año pasado constituyó una etapa de compromiso y esfuerzos para dar respuesta a las misiones encomendadas a la Educación Superior por el país, afirmó José Ramón Saborido Loidi.

Añadió el titular de ese organismo que se trabajó en continuar incrementando la formación político-ideológica de los estudiantes y proseguir la implementación de la labor del perfeccionamiento del sistema de desarrollo continuo de los profesionales.

Dijo que se debe insistir en el papel educativo de la clase, su aseguramiento metodológico, la ejemplaridad del profesor y perfeccionar la orientación del trabajo educativo personalizado, que favorezca un enfoque más integral.

En el Balance de la Enseñanza Superior, la titular de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, señaló la importancia de lograr el compromiso de los egresados de pedagogía y el deporte de cumplir su servicio social y continuar en las aulas.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.