Instituto Victoria de Girón distingue a Raúl Castro

La Habana, Cuba. – El Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón entregó este martes al presidente Raúl Castro, la Moneda Conmemorativa Aniversario 55 de la institución, por su aporte a la formación de profesionales de la salud.

El vicepresidente José Ramón Machado Ventura también recibió el galardón durante el acto central por el cumpleaños del centro de altos estudios, fundado por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

La Moneda Conmemorativa Aniversario 55 del Instituto Victoria de Girón también fue otorgada al miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Balaguer, y al funcionario del Consejo de Estado José Miyar Barruecos.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el ministro de Salud, Roberto Morales, dijo que la historia de ese centro es expresión de lo que se ha logrado en el país en materia de salud y educación.

