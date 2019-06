Insta Valdés Mesa a incrementar producción de alimentos

Holguín, Cuba. – La prioridad que posee la producción de alimentos centró los análisis realizados en Holguín por el primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa, quien al frente de un grupo de trabajo analizó las inversiones ejecutadas o en curso.

Señaló que las obras en las que se han empleado importantes sumas deben rendir frutos de inmediato, y que las minindustrias y grandes industrias adquiridas y aún almacenadas deben ponerse en uso cuanto antes.

Valdés Mesa, acompañado por la vicepresidenta Inés María Chapman y autoridades de Holguín, analizó el caso de la Empresa Agropecuaria Guatemala, en Mayarí, que acosada por problemas organizativos e ineficiencia productiva, no ha aprovechado la disponibilidad de agua allí existente.

También se abordó el impacto de los sistemas de riego en áreas de la Empresa Azucarera de Holguín en lugares como la Unidad básica de producción cooperativa Héctor Chacón, en Cueto, donde funciona el método de goteo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.