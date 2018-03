Inicia visita a Cuba presidente de Kenya

La Habana, Cuba.- El señor Uhuru Kenyatta, presidente de la República de Kenya, inició en la tarde de este miércoles una visita oficial a Cuba, con el objetivo de dejar inaugurada la sede diplomática de ese país en el Isla.

El distinguido huésped y la delegación que lo acompaña, fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional José Martí por el viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas, Abelardo Moreno.

Durante su estancia en nuestro país el mandatario kenyano sostendrá conversaciones oficiales con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y rendirá homenaje a nuestro Héroe Nacional José Martí.

En Cuba hasta el año 2016 se han graduado 60 jóvenes kenyanos, en sectores como la Salud, la Educación, del Deporte, y actualmente estudia un grupo en la Escuela Latinoamericana de Medicina.

