Homenaje a Fidel y el Che en Sochi

Sochi, Rusia. – Al Comandante en Jefe, Fidel Castro y al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara se les rinde homenaje en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en la ciudad rusa de Sochi, con la inauguración en el Main Media Centre de la exposición dedicada a esos dos grandes hombres.

Al dejarla inaugurada, el doctor cubano Jorge González, expresó que la muestra recoge obras de famosos fotógrafos cubanos de distintas épocas, entre ellos Alberto Díaz, conocido como Korda, Liborio Noval, Roberto Salas y Humberto Salas, y una generación más joven como Roberto Chile, que además unido a artistas como Kcho , Choco, han reflejado la imagen de Fidel y el Che .

Dijo que esas fotos es la gráfica de la Revolución en distintos momentos, desde un Comandante en Jefe joven en las distintas visitas y actividades que realizó hasta sus últimas imágenes en actividades públicas, y un Che Guevara siempre joven construyendo nuestra Revolución.

En esas imágenes se reflejan la lucha, la consagración y dedicación de dos hombres por la vida de los demás, del pueblo que no solo han sido de Cuba sino también del mundo, subrayó Jorge González, quien dirigió en Bolivia el grupo que laboró en la búsqueda, hallazgo e identificación de los restos del Che y sus compañeros de guerrilla.

Invitó a los jóvenes participantes en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes a disfrutar las fotografías y que cuando vean la luz de la estrella que está en la frentes del Comandante y el Guerrillero Heroico vean también que esa es la estrella que está en nuestra bandera y por lo cual somos capaces de dar la vida todos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.