Feria de La Habana confirma resistencia de Cuba

La Habana, Cuba. – La presentación de los fondos exportables cubanos y de la Ventanilla Única de Comercio Exterior será el plato fuerte hoy de la XXXVII Feria Internacional de La Habana, a cuya apertura asistió el presidente Miguel Díaz-Canel.

A pesar de las agresiones y amenazas no renunciaremos a los objetivos principales de nuestros planes de desarrollo expresados en la Feria, afirmó el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca al inaugurar el foro.

En ese sentido, señaló que la cita permitirá promover los negocios en Cuba y proporcionar a las empresas nacionales y extranjeras un espacio donde intercambiar sobre intereses comerciales y de inversión.

Malmierca reiteró el interés nacional por ampliar y diversificar los vínculos comerciales y de inversión extranjera, y que se sigue trabajando por incrementar las exportaciones de bienes y servicios.

Cuba nuestro pequeño país, con una economía abierta, dependiente del comercio exterior, NO está ajena al contexto externo adverso al que se suma de manera particular el impacto negativo del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, afirmó Rodrigo Malmierca.

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera señaló que muchos empresarios presentes en la feria habanera han sido impactados por la incansable persecución financiera que impone el bloqueo y por las complejas circunstancias que se derivan de él.

Tras ratificar que Cuba defenderá a esos empresarios, reiteró la determinación del gobierno cubano de honrar sus obligaciones y agradeció la compresión del empresariado extranjero.

Luego de la inauguración de la cita comercial, el presidente Díaz-Canel recorrió varios stands de empresas nacionales, algunas con reales capacidades exportadoras y otras ya exportando.

