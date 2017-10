Feria de La Habana: 35 años abierta al mundo

Más de 60 países tendrán presencia, del 30 de octubre al 3 de noviembre, en la xxxv Feria Internacional de La Habana, que se consolida como la principal bolsa comercial de Cuba y el Caribe, y una de las más representativas de América Latina.

En conferencia de prensa, el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, adelantó que la nueva cartera de negocios para presentarse en la cita, es superior a la anterior en cantidad de proyectos y capital a invertir

Lo más importante -dijo- es que tiene como basamento los sectores priorizados y ejes estratégicos para el desarrollo económico-social del país, hasta 2030.

Malmierca significó que la Feria tiene lugar en medio de la recuperación tras el paso del huracán Irma, y cuando el Gobierno de Estados Unidos arrecia el bloqueo y también se recrudece su aplicación extraterritorial.

Interés creciente por el mercado cubano

Más de 300 empresas nacionales de todos los sectores de la economía, ocuparán un área de cinco mil metros cuadrados en el pabellón de Cuba, durante la próxima Feria Internacional de La Habana, informó la Presidenta en funciones de la Cámara de Comercio, Odalys Seijo.

Señaló que en el contexto de la cita está prevista la XIII edición del Comité Empresarial Cuba-China, además de ciclos de conferencias y otras actividades de promoción del comercio y las inversiones.

El Presidente del Grupo Palco, Abraham Maciques, precisó a la prensa que tendrán pabellones oficiales 16 países, entre ellos Venezuela, Rusia, Brasil, Francia, Alemania, México y España.

Destacó que la Feria de La Habana, con sede en Expocuba, muestra nuevamente la confianza y el respaldo de los principales países del mundo hacia nuestra Isla, a pesar de los obstáculos del bloqueo.

