Fallece Alicia Alonso, la Prima Ballerina Assoluta

La Habana, Cuba. – Alicia Alonso, la Prima Ballerina Assoluta, figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano falleció hoy, a las 11 de la mañana, a la edad de 98 años, según autoridades del Ballet Nacional de Cuba, informó Cubadebate.

Cualidades y decisiones tejieron leyendas sobre Alonso, algunas asociadas a su virtuosismo técnico e interpretativo dentro de obras clásicas, otras a la decisión de seguir bailando pese a la progresiva pérdida de visión y la voluntad de mantenerse activa en escena hasta muy avanzada edad.

La Prima Ballerina Assoluta cubana dirigía el Ballet Nacional de Cuba, los Festivales Internacionales de Ballet de La Habana y montaba coreografías.

La escuela cubana de ballet fundada por Alicia, Fernando y Alberto Alonso es única en el continente americano y una de las seis reconocidas en el mundo.

Alicia Alonso recibió el Premio Nacional de Danza en Cuba; la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en España; y el Premio ALBA de las Artes, un lauro solo concedido a personalidades reconocidas del continente.

En el 2000, el Consejo de Estado de la República de Cuba otorgó a Alonso la máxima condecoración de la Isla, la Orden José Martí y, en 2015, la misma entidad dispuso sumar a la denominación del Gran Teatro de La Habana el nombre de Alicia Alonso.

Justo al interior de ese coliseo, una estatua de bronce de la artista en plenitud, cuando bailaba su clásico favorito, Giselle, atrae la mirada de los visitantes.

En el 2003, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, le confirió el grado de Oficial de la Legión de Honor y, en 2017 fue investida como Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco.

