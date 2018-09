Exhortan a mantener obras de reanimación en La Habana

La Habana, Cuba. – Durante una reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital cubana encabezado por el presidente, Miguel Díaz-Canel, trascendió que el aniversario 500 no es un fin, sino un medio para llevar a La Habana a un determinado nivel y por eso hay que seguir haciendo con garantía de calidad y perdurabilidad.

En la cita donde participaron el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, el primer vicepresidente, Salvador Valdés y otros dirigentes, se coincidió en que ningún sector o actividad puede obviar ese principio fundamental.

También se destacó que la sostenibilidad en los trabajos tiene que ser una realidad lo mismo en la reparación de una escuela que en la atención a la población.

Más adelante se conocieron detalles de los trabajos que renuevan la imagen y las prestaciones de emblemáticas instituciones y localidades de la capital de todos los cubanos.

Como una obra emblemática del aniversario 500 catalogó el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reynaldo García Zapata, la reanimación que se proyecta para el Barrio Chino.

Allí existen edificaciones de alto valor patrimonial, urbanístico y ambiental, pero con elevado deterioro, sobre todo en el fondo habitacional y, para contrarrestar esa realidad se diseñaron proyectos multisectoriales de recuperación que tuviesen en cuenta el impacto comercial, recreativo y turístico.

García Zapata resaltó que se previeron acciones encaminadas a rescatar milenarias costumbres en el arte culinario, la cerámica y la decoración típica de instalaciones, como el periódico chino Kwon-Wa-Po, tintorerías y farmacias de medicina tradicional.

También con el propósito de restaurar la imagen del Barrio Chino habanero se reaniman el alumbrado público, parques, calles y aceras.

Como parte de la más reciente reunión del grupo Gubernamental de Apoyo a la capital se conocieron acciones diseñadas por el sector de la construcción en función de reparar y mantener el patrimonio de la ciudad.

En ese empeño se han remozado el mercado agropecuario Plaza Cerro, el anfiteatro del Parque Lenin, el Memorial Granma, la planta de tratamiento de residuales de Luyanó y el Estadio Latinoamericano con la instalación de la pantalla digital.

Ello también benefició a la sala de hemodiálisis y el laboratorio de alto riesgo del Hospital Pedro Kourí; la central de esterilización del Calixto García; el pediátrico Juan Manuel Márquez; y las áreas afectadas por el incendio en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.

Además, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros instó a que no quede ningún espacio de la ciudad fuera del amplio movimiento que ahora se genera.

Los esfuerzos por hacer de La Habana una ciudad más bella también llegan al municipio del Cotorro, donde han remozado más del 85 por ciento de las instalaciones de salud.

Allí también relucen ahora instalaciones de educación, gastronomía, comercio, deporte y cultura – unido al rescate de proyectos culturales y grupos artísticos, a la vez que se rehabilitan redes hidráulicas y erradican tendederas eléctricas en barrios precarios.

En el caso particular de la vivienda, Díaz-Canel enfatizó que se deben continuar buscando locales que puedan adaptarse con ese fin para incrementar también las entregas a la población.

En ese sentido, los integrantes del grupo Gubernamental de Apoyo a la capital resaltaron que es importante que los capitalinos comiencen a disfrutar de estos sitios destinados a renovar la imagen de La Habana preservando sus valores patrimoniales.

