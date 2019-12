Exhorta Valdés Mesa a buscar soluciones y romper la inercia

La Habana, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, llamó recientemente a concentrar los esfuerzos en la búsqueda de las alternativas que permitan incrementar los ingresos en divisas y destinar los recursos disponibles hacia aquellas producciones que no se realizan en el país.

En una videoconferencia con los presidentes y vicepresidentes de los Consejos de la Administración del país, se informaron las medidas a implementar para reducir los gastos y las estrategias para contribuir al cumplimiento del plan de circulación mercantil minorista.

Valdés Mesa reconoció que hemos retrocedido en la capacidad de rubros exportables, mientras que las importaciones han mantenido su tendencia creciente.

En la sesión de trabajo, el vicepresidente cubano también evaluó el plan de aseguramientos para celebrar el venidero aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Durante una reciente reunión de trabajo con el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, se dieron a conocer las ofertas para incrementar la venta de materiales, insumos y servicios con impacto en la circulación mercantil minorista.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, informó sobre la disponibilidad para todo el mes de diciembre de productos alimenticios de primera necesidad como el arroz, frijol, harina, pollo, salchichas, hamburguesas, picadillo y bebidas; así como jabón de lavar y de tocador, cemento y acero.

También destacó la garantía de aseguramientos de las Tiendas Caribe y Cimex para esta época; así como el cumplimiento del cronograma de apertura de nuevas tiendas en moneda libremente convertible.

En torno a las estrategias de comercialización de esos productos, Valdés Mesa hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas que eviten la especulación y el acaparamiento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.