Evalúan otros objetivos socio-económicos de Camagüey

Camagüey, Cuba.- El primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, como parte de la visita gubernamental que transcurre en Camagüey, intercambió con trabajadores del Punto de Venta del Consejo Popular Altagracia.

Valdés Mesa insistió en la calidad de lo que se vende y el control de la mercancía, a lo que el ministro de la Agricultura Gustavo Rodríguez Rollero agregó que esa debe ser una premisa para el establecimiento, siempre teniendo en cuenta el peso y el listado de precios.

También visitó la Empresa Genética Rescate de Sanguily, en el municipio de Jimaguayú, una entidad de referencia nacional dedicada al mejoramiento genético de la ganadería.

Allí señaló la necesidad de buscar créditos blandos con recuperación a largo plazo y aumentar la producción estatal de carne porcina, y trabajar en la sustitución de importaciones.

