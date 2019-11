Estados Unidos permanece solitario en el bloqueo

Naciones Unidas. – Durante la primera jornada de la presentación del proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, representantes de varias organizaciones globales manifestaron su rechazo a la genocida política.

Túnez, en representación del Grupo Africano, destacó que las naciones de ese bloque se encuentran arraigadas a la solidaridad con la Mayor de las Antillas y llamó a eliminar todas aquellas medidas coercitivas unilaterales.

El Movimiento de Países No Alineados también señaló que las políticas económicas de Estados Unidos contra Cuba violentan los principios fundacionales de las Naciones Unidas e impiden que la Isla se relacione en un ambiente normal con el resto de los países.

Cuba cuenta con el apoyo de muchos pueblos, Estados Unidos se mantiene solitario en el bloqueo señalaron los No Alineados.

En nombre del Grupo de los 77 más China, el Embajador de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, ratificó hoy el rechazo al bloqueo impuesto por Washington a Cuba, y manifestó su máxima preocupación por los efectos prolongados de las restricciones que causa esa política genocida.

Se refirió a las limitaciones que enfrenta nuestra Isla en el acceso a créditos y en el comercio exterior, al tiempo que significó la contribución de Cuba, de manera generosa, en la comunidad internacional.

Cuba es parte integral de nuestra civilización, y no amenaza a nadie, aseveró la representante de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en la primera jornada de la presentación del informe que cada año lleva nuestro país a la ONU para condenar los daños del cerco de Estados Unidos.

El bloqueo es una aberración en el mundo de hoy, enfatizó y recalcó que es contrario a los principios del multilateralismo.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático reiteró su reclamo del levantamiento inmediato del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y planteó que los diferendos deben solucionarse sobre la base de la igualdad, la soberanía y la no injerencia.

El representante de esa organización rechazó la vía de la confrontación y el aislamiento, lamentó el retroceso en las relaciones entre los dos países e insistió en que el fin de la política de Washington hacia la Isla contribuiría a su desarrollo económico y social.

La Organización de Cooperación Islámica denunció los obstáculos que enfrenta Cuba para realizar normalmente sus transacciones financieras, dada la persecución a que son sometidas a causa del bloqueo.

Manifestó gran preocupación por su recrudecimiento, que obstaculiza la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda de 2030.

Alexander Pankin, Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, denunció en Naciones Unidas que la presión cínica de Estados Unidos contra Cuba ha juzgado y perjudicado los sevicios médicos que brinda la Isla en varios países en desarrollo.

El representante ruso calificó a la genocida política como una horca económica contra La Habana, y que pretende acabar con el gobierno y castigarlo por su apoyo a Venezuela; y cuya agresión más sensible es precisamente, en el frente humanitario con afectaciones a la salud, la educación y el bienestar social del pueblo cubano.

Bielorrusia se sumó al rechazo de la política extraterritorial y la calificó como un verdadero ejemplo de terrorismo económico que obstaculiza la participación de la Mayor de las Antillas en los procesos internacionales.

Además, la nación euroasiática solicitó un levantamiento incondicional e irreversible del bloqueo contra la Isla.

El bloqueo representa una violación del derecho internacional y un quebrantamiento de los principios de Naciones Unidas, dijo el representante de Vietnam en la primera jornada de debate previo a la votación del proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al cerco de Washington.

Destacó que constituye además un grave obstáculo para la implementación de la agenda hasta 2030, y ratificó el firme apoyo de su nación al fraterno pueblo de Cuba.

El representante de la India resaltó el alto rango de desarrollo humano de nuestra Isla, y se unió al reclamo para exigir el fin de la política genocida impuesta por Washington hace casi seis décadas.

Por México habló Juan Ramón de la Fuente, quien rechazó categóricamente la aplicación de leyes unilaterales como el bloqueo, y significó los tradicionales e históricos lazos de amistad con Cuba, que hoy se fortalecen y renuevan.

Al intervenir hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el representante de Filipinas ratificó el respaldo de su país al proyecto de resolución que demanda el fin del bloqueo a Cuba, una política de sanciones injustificada y cuyo carácter extraterritorial sigue intensificándose.

Argelia manifestó su preocupación ante las dificultades económicas que encara Cuba como consecuencia de medidas que privan al pueblo cubano de sus derechos humanos más básicos, y es el principal escollo al desarrollo del país.

La República Árabe de Siria sumó su voz de rechazo al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la Isla, que es ejemplo mundial de solidaridad y sometida a nuevas arremetidas como las que obstaculizan el suministro de combustible.

Desde la tribuna del máximo organismo internacional, la República Popular Democrática Lao se pronunció por el fin de una política que contradice los principios de la ONU.

En el entorno de los debates del proyecto resolución contra el bloqueo en las Naciones Unidas, Myanmar aseguró que gracias a las políticas económicas criminales de Estados Unidos el pueblo cubano ha sido despojado de sus derechos al desarrollo.

Kenia también hizo eco de esa afirmación, añadió que las sanciones destruyen vidas y modos de vida y alentó a la Asamblea General a garantizar un mundo donde ningún país o pueblo se queden atrás a causa de sanciones unilaterales y genocidas.

San Vicente y las Granadinas destacó en su intervención en Naciones Unidas que en los ámbitos de salud y asistencia humanitaria Cuba no tiene par y que se ha convertido en un verdadero ejemplo de solidaridad y apoyo.

Surinam también felicitó a la Mayor de las Antillas pues, a pesar de las constantes presiones, el pueblo cubano continúa ofreciendo una actitud pacífica y generosa con los más necesitados.

Al argumentar por qué votará a favor de poner fin a la política de bloqueo contra Cuba, el embajador chino ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, denunció que el cerco de Washington ocasiona pérdidas financieras enormes al pueblo cubano.

China ratifica que está en contra de la imposición de medidas unilaterales, afirmó y destacó que el país asiático y Cuba mantienen relaciones comerciales de manera amistosa y mutuamente beneficiosas.

En la primera de dos jornadas para presentar el proyecto de resolución referido al cerco de Washington, también Gabón y Angola rechazaron esa política arbitraria, injusta y retrógrada que debería ser agua pasada y estar en el archivo de la ONU.

Belice se unió al reclamo de la comunidad internacional contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, y condenó a esa medida que busca distanciar a Cuba del resto del mundo.

El representante de Nicaragua denunció los estragos económicos y sociales provocados a Cuba por el bloqueo inmoral e injusto impuesto por Estados Unidos, que lejos de atender el llamado de la Asamblea de la ONU se empeña en ampliarlo y recrudecerlo.

Recordó que el objetivo declarado de ese cerco es el de propiciar un cambio de gobierno en la isla, advirtió que ningún Estado tiene derecho a aplicar acciones y medidas coercitivas con ese fin, y trasmitió un mensaje de amor y hermandad al pueblo cubano.

Indonesia también sumó su voz al contundente apoyo de la comunidad internacional al reclamo de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero.

La República Popular Democrática de Corea afirmó que ese largo bloqueo es un desafío al derecho internacional y un crimen de lesa humanidad, a pesar de lo cual Cuba persevera en el camino escogido de la construcción del socialismo.

La representación de Jamaica ante Naciones Unidas manifestó su preocupación por la intensidad y rigor del bloqueo contra Cuba en la actualidad y denunció el recrudecimiento por parte de Washington de las medidas para aplastar al gobierno de la Mayor de las Antillas.

Nuestro país se solidariza con Cuba pues también nos vemos afectados por las políticas extraterritoriales de Estados Unidos, destacó Zimbabue quien sufre igualmente por sanciones injustificadas.

Sudáfrica subrayó que el bloqueo ya no se puede justificar más y recordó a los presentes los lazos históricos de amistad entre la nación africana y la Isla.

Cerrando los debates de esta primera jornada, Sudán expresó su inquietud de que el bloqueo siga vigente a pesar de que este tema se ha analizado ampliamente en la Asamblea General y reafirmó su voto a favor del proyecto de resolución de Cuba.

