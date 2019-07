Envía Díaz-Canel ofrenda floral en homenaje a Guillén

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, envió este martes una ofrenda floral en homenaje al Poeta Nacional, Nicolás Guillén, en el aniversario 30 de su muerte.

En el acto realizado en el panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la Necrópolis de Colón, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, resaltó la activa militancia comunista, así como la vigencia del legado poético de Guillén.

Por otra parte en una ceremonia en el aula magna del Colegio Universitario San Gerónimo, en La Habana, la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Gladys Collazo, hizo pública este martes la declaratoria de la obra de Fernando Ortíz como Patrimonio Cultural de la Nación.

La dedicación de Miguel Barnet al estudio y divulgación del legado del sabio cubano fue exaltada por Eusebio Leal, director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

