En Media Luna acto de homenaje a Celia Sánchez

Granma, Cuba. – La conmemoración nacional de Cuba por el aniversario 40 de la muerte de Celia Sánchez Manduley, será un acto político cultural el próximo sábado 11 de Enero en Media Luna, tierra natal de la heroína.

Vecinos de esa localidad le rendirán homenaje a la más autóctona Flor de la Revolución cubana, en el Parque de los Mártires, donde años atrás se edificó un conjunto escultórico a la memoria de la primera mujer que se incorporó al Ejército Rebelde.

En las filas de ese cuerpo, Celia, sobresalió por su valor, la búsqueda de soluciones a las limitaciones materiales de los combatientes, preservó para la historia mensajes, documentos, fotos, y hasta su muerte fue fiel colaboradora del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El sábado, Celia Sánchez será recordada en el Monumento de la Calle Caridad, de Manzanillo, obra que recuerda su intensa labor en esa ciudad en la lucha clandestina.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.