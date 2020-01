En Cuba no existe presencia del nuevo coronavirus (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Hasta el momento, en Cuba no hay ningún caso reportado con el nuevo coronavirus pero se refuerzan las medidas de control sanitario en puertos, aeropuertos y marinas internacionales para evitar su entrada al país, informó el Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Francisco Durán.

Dijo que la enfermedad se transmite persona a persona, y se caracteriza por fiebre, tos, algunos pacientes presentan falta de aire, diarreas, vómitos y lesiones infiltrativas en los pulmones que muchas veces provocan neumonía, lo cual complejiza el cuadro clínico.

El experto afirmó que desde los primeros reportes del nuevo coronavirus en China, nuestro país activó sus planes y existe un equipo de trabajo que busca información.

Enfatizó que hay un plan intersectorial para su enfrentamiento, conducido por el MINSAP de conjunto con la Defensa Civil y se acometerán acciones de capacitación.

