Elogió Valdés Mesa polo agrícola productivo pinareño

El Primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa visitó en compañía del Secretario del Partido en Pinar del Rio, Julio César Rodríguez el Polo Agrícola Productivo Hermanos Barcón destinado a abastecer a la capital vueltabajera.

Durante su estancia, el también integrante del Buró Político conoció del desarrollo de esa estructura, donde aprovechan la edificación del otrora preuniversitario en el campo Ramón González Coro, para ubicar almacenes y la venta de insumos.

En el Polo pinareño Agrícola Productivo Hermanos Barcón, fomentan actualmente la campaña de frio, durante la cual se pondrán en explotación más de mil hectáreas, faenas que el Primer Vice presidente llamó a no descuidar.

Valdés Mesa insistió en elevar los rendimientos y la vez se interesó por el tiempo que durará amortizar el proyecto dotado de maquinarias y sistemas de riego.

Durante su recorrido por unidades agrícolas de Pinar del Río, el Primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, departió con el colectivo de la Empresa Agroindustrial Enrique Troncoso, donde elaboran siropes, concentrados y néctares.

El dirigente conoció como esos trabajadores comienzan a introducirse en el mundo productivo con eficiencia y ganancias, que también provienen del turismo, con el fin de sustituir importaciones bajo la marca La pinareña.

Valdés Mesa, inició su visita por campos de arroz del municipio de Los Palacios, donde comprobó el estado vegetativo de las plantaciones para semillas, la nivelación de los suelos mediante modernas tecnologías, y los preparativos de la cosecha.

También comprobó el funcionamiento de la unidad Camilo Cienfuegos de molinado del grano, y la marcha del proyecto del tabaco Virginia en Consolación del Sur.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.