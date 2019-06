Efectúan plenos de los Comités provinciales (+Fotos)

Dando continuidad a la política aprobada en el VII Congreso del Partido, sobre la renovación y tránsito de los cuadros por diferentes responsabilidades partidistas y gubernamentales para contribuir a su formación integral; el Buró Político solicitó al Pleno de los comités provinciales del partido en Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, liberar de sus cargos a los compañeros Teresa Rojas Monzon, Julio Ramiro Lima Corzo y Félix Duarte Ortega, como primeros secretarios en las respectivas provincias.

Para ocupar el cargo de primer secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, el pleno eligió al compañero Liván Izquierdo Alonso. El compañero Liván se desempeñaba como miembro profesional del buró ejecutivo en dicho comité, desde hace más de cinco años, es graduado universitario y Máster en Dirección de Empresas, tiene 51 años de edad.

Liván Izquierdo posee experiencia en el trabajo político, ocupando diferentes responsabilidades desde orientador hasta coordinador provincial de los CDR. En el Partido ha ejercido como miembro profesional del buró en diferentes niveles, ocupando las responsabilidades de primer secretario de comité municipal y miembro profesional del buró ejecutivo provincial. A Teresa Rojas, le serán asignadas otras tareas de carácter gubernamental. A su vez, el Pleno del Comité Provincial del Partido en Villa Clara eligió a Yudí Mercedes Rodríguez, actualmente miembro profesional de su buró ejecutivo como Primera Secretaria. Yudí Mercedes es Licenciada en Marxismo Leninismo e Historia y tiene 51 años de edad. Posee una trayectoria como cuadro profesional de la UJC y del PCC, ocupando en este último las responsabilidades como primera secretaria en los comités municipales de Manicaragua y Sagua La Grande.

Al primer secretario saliente Julio Ramiro Lima Corzo le serán asignadas otras tareas en un organismo del gobierno. Asimismo, el Pleno del Comité provincial del Partido en Ciego de Ávila eligió a Carlos Luis Garrido Pérez, el cual se ha desempeñado como miembro profesional de su buró ejecutivo para atender la actividad de Economía, Turismo y Consumo y Servicios.

El compañero Garrido es ingeniero Industrial y tiene 46 años de edad. Es un cuadro con experiencia en el trabajo del Partido, ocupando las responsabilidades de primer secretario de comité municipal en la ciudad de Morón y miembro profesional del buró ejecutivo provincial por más de cinco años. Cursó estudios en el Colegio de defensa nacional. Al compañero Félix Duarte Ortega les serán asignadas otras tareas en el Partido.

Los respectivos plenos de los comités provinciales reconocieron la labor desplegada por los compañeros liberados, quienes poseen una amplia trayectoria de trabajo en el Partido manifestando dedicación y compromiso con las tareas asignadas. Los plenos estuvieron presididos por los compañeros José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido y Abelardo Álvarez Gil, miembro del Secretariado.

