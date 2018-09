Dirigente Obrero Cubano valora protagonismo sindical

El miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, insistió en Las Tunas en el protagonismo de los afiliados en la actualización del modelo económico cubano.

En la Conferencia Provincial XXI Congreso, el dirigente llamó al liderazgo, visualizar más el Sindicato, capacitar para negociar con la administración y elevar la sensibilidad ante los problemas.

A casi 80 por ciento está en el país la discusión del documento base del Congreso, y el tema salarial es uno de los más reiterados, aunque se reconocen las mejoras en el sector empresarial con nuevos sistemas de pago.

Delegados tuneros opinaron sobre la participación de los trabajadores en la elaboración de los planes económicos, preparación de dirigentes sindicales, y mayor aporte ante restricciones financieras y de combustible.

El miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en Las Tunas, Ariel Santana Santiesteban, reconoció el aporte del movimiento obrero en más de 900 obras constructivas.

Al resumir la Conferencia Provincial XXI Congreso de la CTC destacó entre las prioridades la zafra azucarera y la producción de alimentos en pos del autoabastecimiento local, que permita aspirar a la sede del 26 de julio del próximo año.

Se mostraron experiencias en la sustitución de importaciones como las de Muebles para el turismo, inversiones de energía eólica y solar y el quehacer de 40 empresas innovadoras, mientras se ratificó que la Revolución se salva en la batalla de ideas

En el nuevo Comité de la CTC electo en Las Tunas se promovió como Secretario General a Leobanys Ávila Góngora, quien aseguró que los tuneros vencerán los retos y no fallarán

