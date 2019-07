Diputados estudian proyectos de leyes

La Habana, Cuba. – Diputados cubanos estudiaron hoy los proyectos de leyes de Pesca, de Símbolos Nacionales y Ley Electoral, a fin de profundizar en esos temas de gran impacto en la sociedad cubana, inmersa ahora en cambios estructurales a partir de la entrada en vigor de la nueva Constitución de la República.

Organizados en grupos de trabajo, los diputados intercambiaron sobre los textos legales, los cuales serán este sábado objeto de debate colectivo previo a su aprobación por el Parlamento Cubano con vista a su implementación.

De particular interés resulta la Ley Electoral, la cual viene con elementos novedosos atemperados a los cambios en las estructuras de gobierno establecidos por la Constitución de la República, aprobada en referendo popular hace apenas unas semanas.

Un acercamiento a la labor desarrollada hoy de los diputados, la ofreció a Radio Reloj la joven Loraines Linares, representante por Camagüey quien preciso sobre la trascendencia de las leyes que se analizan con vista a su discusión y aprobación en la Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular este sábado.

