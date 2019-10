Díaz-Canel confirma que nada más importante que un niño para Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel trasmitió sus condolencias a la familia de la niña Paloma Domínguez Caballero, fallecida el pasado 9 de octubre a consecuencias de complicaciones de salud, ratificando que para Cuba no hay nada más importante que un niño.

En su cuenta de la red social Twitter, el mandatario cubano escribió hoy Dolorosa pérdida de bebé Paloma. Condolencias a sus padres. # MINSAP investiga y cuida celosamente a otros niños afectados. Ofende y lastima manipulación política de adversarios. Nada más importante que un niño para la # RevoluciónCubana. # SomosCuba

El pasado 12 de octubre una nota del Ministerio de Salud Pública informó sobre un evento adverso asociado a la vacunación con PRS, la que protege contra la Parotiditis, Rubéola y Sarampión, y en la cual se afectaron cinco niños que recibieron la dosis, los que de inmediato fueron atendidos en La Habana por especialistas de alto nivel científico.

A partir de este lamentable suceso que hoy es investigado por autoridades del Ministerio de Salud Pública, enemigos de la Revolución cubana han desatado una campaña política de manipulación con el objeto de dañar la imagen de Cuba y su sistema sanitario.

