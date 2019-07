Díaz-Canel recibe a vicepresidente de Ghana

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este viernes al vicepresidente de la República de Ghana, excelentísimo señor Doctor Alhaji Mahamudu Bawumia, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

En un ambiente cordial, ambas figuras políticas, pasaron revista a las históricas y fraternales relaciones que unen a los DOS países, y reiteraron la disposición de impulsar los vínculos políticos, de solidaridad y cooperación.

Además, el distinguido visitante intercambió con el presidente de Cuba sobre temas de la agenda internacional; estuvo acompañado por Kwaku Agyeman-Manu, ministro de Salud, y Napoleón Abdulai, embajador de Ghana en la Isla.

Por la parte cubana, participaron en el encuentro Marcelino Medina González, ministro interino de Relaciones Exteriores, y Pedro Luis Despaigne González, embajador en Ghana.

