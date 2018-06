Díaz-Canel intercambia con el pueblo santiaguero

Por: Angélica Paredes López



A Santiago de Cuba, la ciudad que encierra un profundo significado para la Revolución cubana, llegó este miércoles el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para realizar un recorrido por sitios de interés social, histórico y económico.

En la escuela secundaria Armando Garcí­a Aspurú, situada en el Consejo Popular Chicharrones, el presidente cubano intercambio con los estudiantes acerca de sus aspiraciones e insatisfacciones.

Sentados informalmente en la escalera principal de la institución los alumnos dialogaron con el presidente del paí­s, quien de pie, preguntando mucho y bromeando con ellos, se mostró como un amigo interesado en el futuro de estos adolescentes.

Seguidamente, Diaz-Canel visitó el Hospital infantil Doctor Antonio Marí­a Beguez César, donde conoció acerca del funcionamiento de las salas de Hematologí­a y Oncologí­a.

Uno de los sitios visitados por Miguel Díaz-Canel en Santiago de Cuba, fue la Empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente, entidad fundada hace 45 años con el fin de producir y comercializar medicamentos, productos naturales, nutracéuticos y equipos médicos.

Tabletas, sueros, soluciones concentradas para hemodiálisis, vendas enyesadas, y sales de rehidratación oral, son las líneas de producción de ese laboratorio que elabora productos de reconocida calidad.

A su paso por las calles santiagueras, Diaz-Canel recibió el afecto del pueblo que salió a abrazarlo, y a ratificar el compromiso de ese territorio rebelde con la continuidad de la Revolución

En su recorrido hacia el poblado de El Cobre, al transitar por el reparto 30 de noviembre, el presidente cubano bajó del auto para saludar a un numeroso grupo de estudiantes y vecinos de la comunidad.

