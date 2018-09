Díaz-Canel dialoga con directivos de la industria de viajes estadounidense (+Fotos)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conversó sobre las oportunidades existentes en la Isla, con altos directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de la industria de viajes de ese país.

Las partes abordaron las potencialidades para aquellas entidades que se dedican a los viajes entre Cuba y Estados Unidos y se refirieron a la necesidad de que se eliminen las prohibiciones que impiden a los norteamericanos visitar la nación libremente.

Varios asistentes ratificaron su oposición al bloqueo impuesto por Washington contra nuestro país y agradecieron la oportunidad de dialogar con el mandatario cubano.

Díaz-Canel resaltó la importancia de esa cita que se realizó en el contexto de su participación en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y destacó que la industria de viajes es un sector que favorece el diálogo y las relaciones con Cuba.

En su intercambio de con directivos estadounidenses de la industria de viajes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se refirió al aumento de la capacidad hotelera de la Isla en los últimos años, donde operan más de 20 cadenas extranjeras y mencionó el aumento del número de turistas que recibe nuestro país anualmente.

El mandatario dijo que estudiosos del mercado calculan que Cuba puede aspirar a recibir de dos a cinco millones de turistas norteamericanos.

Añadió que la presencia de las agencias de viaje facilita la llegada a la Mayor de las Antillas de personas muy motivadas por su cultura, historia y naturaleza.

Uno de los participantes en el encuentro, Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, declaró que las condiciones son adecuadas en los dos países para que existan mejores vínculos del sector, y que están dando un paso a la vez y seguirán esos esfuerzos.

