Díaz-Canel compartió con seguidores de Martí

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz Canel encabezó el acto de entrega de la Distinción por la Cultura Nacional y de reconocimientos de la Sociedad Cultural José Martí, a personas e instituciones destacadas en el estudio y promoción de la obra martiana.

En el Memorial José Martí, Díaz Canel entregó el más alto estímulo del Ministerio de Cultura a: Noralis Palomo Díaz; Jorge Juan Lozano; Mayra Beatriz Martínez y al Museo-Escuela Fragua Martiana que dirige Yusuam Palacios.

Niurka Duménigo, vicepresidenta de la Sociedad Cultural José Martí, expresó que el estudio y propagación del legado martiano debiera ser práctica cotidiana, y reafirmó la vigencia del pensamiento de nuestro Héroe Nacional.

Profesionales y colectivos de La Habana, Artemisa y Mayabeque con una trayectoria ejemplar en la promoción del ideario martiano recibieron los reconocimientos La utilidad de la virtud y Honrar, honra.

La cultura es algo que se debe sedimentar de generación en generación, dijo el profesor Jorge Lozano Ros, asesor de la Oficina del Programa Martiano, al hablar en nombre de los homenajeados en el acto solemne en el Memorial José Martí al que asistió el presidente Miguel Díaz Canel.

Hoy más que nunca sentimos el orgullo de ser cubanos, subrayó Lozano -condecorado con la Distinción de la Cultura Cubana- y aseguró que los reconocimientos recibidos se multiplican en cada martiano.

Al referirse a la imposición de la Ley Helms-Burton por el gobierno estadounidense, enfatizó que en Cuba hay dignidad, valentía y unidad suficientes, como prueba del arte martiano de hacer política.

El coro Entrevoces interpretó temas del acervo musical de Cuba y Latinoamérica, como colofón de un acto que reafirmó la sentencia martiana de que «el elogio oportuno fomenta el mérito».

