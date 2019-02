Díaz-Canel agradece a Maduro mensaje de felicitación

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, por el mensaje de felicitación enviado con motivo de la realización este domingo del referendo constitucional en la isla.

Díaz-Canel reconoció además la resistencia del pueblo venezolano ante las agresiones externas para promover un cambio de régimen en la nación suramericana y desmoralizar a la Revolución Bolivariana.

La nueva carta magna recoge cambios en la estructura del Estado, entre ellos la creación de los cargos de presidente y vicepresidente de la República y de primer ministro, en reemplazo del actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Después de aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular y ratificado el 24 de febrero, el documento entrará en vigor, una vez proclamado, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.