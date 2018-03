Destacan en ONU derechos de mujeres rurales en Cuba

Naciones Unidas.- Las condiciones de las mujeres rurales en Cuba distan mucho de la realidad predominante en el mundo y es tema central de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, dijo la diputada Yaneidis Pérez, quien forma parte de la delegación cubana a ese foro de Naciones Unidas, en Nueva York.

En diferentes paneles he escuchado con frecuencia las solicitudes de acceso al agua, igualdad salarial y empleo digno, y para las cubanas esas demandas son temas ganados, aseguró a la agencia Prensa Latina.

Representar a las cubanas en la ONU permite exponer los logros de la vida de ese sector, con más de 20 mil mujeres rurales con la propiedad de sus tierras, recalcó la diputada Yaneidis Pérez, quien también es propietaria de sus terrenos en la oriental provincia de Las Tunas.

Resaltó la voluntad del gobierno y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), para cada día construir la cultura de igualdad de género, aunque queda por hacer hacia lo interno del hogar.

De acuerdo con la representante permanente de Cuba ante la ONU, Anayansi Rodríguez, las mujeres rurales de la isla cuentan con mayores oportunidades de acceso a la tierra y la capacitación, en tanto se implementan políticas nacionales que evitan la discriminación por concepto de género.

Además, agregó, ellas se benefician de la articulación de alianzas entre diferentes ministerios de la administración pública, las organizaciones de la sociedad civil y la FMC.

Después de las recién finalizadas elecciones en Cuba, la presencia de las mujeres en la Asamblea Nacional ascendió a 53,22 por ciento, lo cual lo convierte en el segundo parlamento del mundo con mayor participación femenina.

Tomado de Prensa Latina

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.