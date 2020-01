Desenmascarados los autores del ultraje al Apostol (Video)

La Habana, Cuba. – Los hechos vandálicos contra bustos de nuestro Héroe Nacional José Martí, el 1ero. de enero, forman parte de un entramado subversivo contra Cuba y el proceso revolucionario, denunció este martes un material transmitido en el Noticiero de Televisión.

La investigación criminalística, los videos de cámaras en la calle y el resto de los indicios recopilados, además de las confesiones de los acusados, constituyen pruebas irrefutables de su culpa.

El material divulgado en el Noticiero de Televisión demostró el vínculo de los autores con Ana Olema, personaje al servicio del gobierno de Estados Unidos y la mafia anticubana radicada en la Florida, marioneta de la subversión, y en estrecha relación con delincuentes y antisociales.

Durante 2019, Olema envió mil dólares a los acusados a través de la Western Union, de ellos 600 como pago para mancillar la figura del Apóstol.

Rodríguez Vaquero: «Yo no creo que le hayan encontrado nada, porque si le encontraron sangre…, fin de año todo el mundo come carne… bueno, no sé…, pero aun así, si se lo hayan encontrado… ¿Qué pasó? ¿No sé por qué no se le puede echar un poco de sangre a José Martí?».

