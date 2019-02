Desde las redes sociales los cubanos apoyan la nueva Constitución

Usuarios de redes sociales celebran hoy el voto mayoritario a favor de la nueva Constitución de Cuba en el referendo del domingo pasado.

En Twitter, el director general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández, calificó de aplomo la respuesta positiva del pueblo con la nueva Carta Magna en medio de la maquinaria mediática de Estados Unidos.

En respuesta a amenazas públicas por su pensamiento político, Raúl Alejandro Palmero, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, aseguró que la aplastante victoria demuestra el verdadero rostro y el bajísimo nivel de a quienes consideró enemigos.

Por su parte, Déborah Rivas, funcionaria del Ministerio Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, agradeció a la comisión parlamentaria, liderada por Raúl Castro, que se encargó de la redacción de la Ley de leyes y las discusiones en los barrios cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.