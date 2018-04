Desde hoy cita para los pueblos en la capital de Perú

Lima, Perú. – La Cumbre de los Pueblos será inaugurada hoy en Lima, donde también este martes comienzan a sesionar los foros de la sociedad civil hemisférica en los eventos paralelos a la cita de jefes de Estado del próximo fin de semana.

En la jornada inaugural de la cita de los movimientos populares y de izquierda de la región, dos cubanos, el doctor José Antonio Copo y el ensayista Enrique Ubieta , tendrán a su cargo conferencias sobre el sistema cubano de salud y acerca de la realidad de América Latina.

Medio centenar de jóvenes cubanos se reunieron este lunes con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos, la más antigua de América Latina, en un encuentro que resultó un acto de respaldo a las revoluciones de Cuba y Bolivia.

En el encuentro, a pedido de la estudiante de Medicina, la manzanillera Suzanne Santiesteban, se rindió homenaje a Fidel Castro.

Aunque es palpable el desinterés de la ciudadanía por la VIII Cumbre de Las Américas, en Perú se dan los toques finales a la organización de esa reunión que sesionará a nivel de jefes de Estado durante viernes y sábado.

Un buen ejemplo es la Sala de Prensa, ubicada en la moderna Torre Kuelap, donde hasta el momento están acreditados unos 2 mil periodistas para reportar también acerca de todos los foros paralelos previstos.

El coordinador de la Sala, el joven reportero Dante Flores, explicó a Radio Reloj las facilidades que tendrán los cronistas en ese edificio, sede habitual del Ministerio de Cultura, y convertido ahora además en pasarela para la promoción de las riquezas naturales y gastronómicas de Perú.

En la sala, con 400 puestos de trabajo, están listas las salas Mochica y Nazca para las conferencias de prensa de la venidera Cumbre de Las Américas.

** Raúl Menchaca, enviado espacial de la Radio Cubana a Lima

