Desarrolla Díaz-Canel amplia jornada de actividades en Moscú

Moscú, Rusia. – El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez participó en la entrega de la Medalla de la Amistad, a parte del equipo de especialistas rusos que participó en la restauración del Capitolio Nacional de Cuba y la Estatua de la República, en el Centro Cultural Iberoamericano en Moscú.

Al concluir el acto de condecoraciones, inauguró, en el propio Centro Cultural, la exposición Fiel a mi Habana, del artista plástico Yosvany Martínez, un tributo a los 500 años de la capital cubana, y como homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Luego el presidente cubano compartió con cubanos residentes en Rusia, espacio habitual en cada uno de sus viajes al exterior.

La visita de Díaz-Canel a Rusia forma parte de una gira por varios países europeos, que incluyó su participación en la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en Bakú, Azerbaiyán.

