Denuncia vecipresidenta de Cuba calumnias de Estados Unidos

Nairobi, Kenya. – En el marco de la IX Cumbre de la Asociación de Estados de África, el Caribe y el Pacífico en Kenia; la vicepresidenta del Consejo de Ministros de Cuba, Inés María Chapman, denunció las mentiras del gobierno de Estados Unidos contra las misiones médicas cubanas.

Asimismo afirmó que sobre la base de una burda campaña de falsedades ese país ha elevado la persecución, las acciones y declaraciones para destruir los convenios de salud entre la Isla y muchas naciones del Sur.

Chapman condenó el bloqueo que hace casi 60 años afecta al pueblo cubano y que desde abril de 2018 hasta marzo del presente año ha causado pérdidas ascendentes a más de 4 mil millones de dólares.

La delegación cubana a la Cumbre, que concluye hoy, está integrada además por la directora de África Subsahariana de la Cancillería, Gisela García; el embajador de Cuba en Kenia, entre otros funcionarios.

