Daños del bloqueo estadounidense contra Cuba

La misión diplomática de Cuba ante Naciones Unidas destacó cómo el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos y que arrecia sus acciones, resulta un freno para alcanzar el desarrollo sostenible.

Ese cerco constituye el principal obstáculo para el desenvolvimiento de todas las potencialidades de la economía cubana, señaló la representación diplomática por medio de una nota de prensa.

Asimismo, resaltó que el bloqueo frena el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre La Habana y Washington, y por su carácter extraterritorial, afecta también las relaciones de Cuba con el resto del mundo.

Dicha política constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, y califica como acto de genocidio, indicó la misión de la Isla en la Organización de Naciones Unidas.

(Visited 1 times, 20 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.