Cuba y Santa Lucía estrechan relaciones de cooperación

Santa Lucía. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien realiza una gira por varias naciones del Caribe, fue recibido por el primer ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet.

Ambas partes constataron el positivo estado de las relaciones bilaterales, ratificaron el interés en fortalecerlas y dialogaron sobre temas del acontecer regional e internacional.

El Canciller cubano agradeció la solidaridad de Santa Lucía con la Mayor de las Antillas y reafirmó el interés en continuar ampliando el diálogo político y la cooperación bilateral, en beneficio mutuo y a favor de la integración.

Rodríguez Parrilla informó en su cuenta de la red social Twitter, que se entrevistó también con Sir Emmanuel Neville Cenac, gobernador general de Santa Lucía, a quien ratificó la disposición de Cuba a dar continuidad y fortalecer los proyectos de cooperación existentes.

Como parte de su gira por el Caribe, el Canciller cubano inició en las últimas horas una visita a Guyana.

