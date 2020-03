Cuba y Benin estrechan sus lazos

La Habana, Cuba. – Los gobiernos de Benin y Cuba firmaron hoy un acuerdo general de cooperación, que da cobertura a los lazos de trabajo conjunto en varios sectores como salud, formación de personal, turismo y agricultura.

El texto fue rubricado por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el canciller y titular de cooperación beninés, Aurélien Agbénonci, quien desde el domingo realiza una visita oficial a nuestro país.

Ambos ministros, coincidieron en comenzar a trabajar para establecer una hoja de ruta en la cooperación bilateral que incluye, no solo la asistencia cubana, sino la adquisición por parte de Benin de algunos productos hechos en Cuba, como adelantó Agbénonci.

En la mañana, el canciller beninés se reunió con el ministro de Relaciones exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y ambos abogaron por fortalecer las relaciones bilaterales que cumplen 46 años.

