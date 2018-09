Cuba y Vietnam recuerdan primera visita de Fidel al país asiático (+Fotos)

El primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, preside la delegación cubana que estará presente en las celebraciones por el aniversario 45 de la primera visita del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a esa hermana nación.

El también miembro del Buró Político del Partido y la delegación que lo acompaña, rendirá tributo a Ho Chi Minh, figura emblemática de la independencia de Vietnam, y asistirá también a la inauguración de una plaza en homenaje al líder cubano.

Asimismo dialogará con varios dirigentes de ese país para consolidar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y recorrerá la ruta seguida por el entonces Primer Ministro cubano, en Quang Binh y Quang Tri, en 1973.

Para recordar la histórica visita de Fidel a Vietnam, en horas de la tarde tendrá lugar un acto central en La Habana.

