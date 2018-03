Cuba se muestra solidaria con Rusia luego de trágico incendio

La Habana, Cuba.- Un mensaje de solidaridad con Rusia, tras el terrible incendio en un centro comercial, acaecido en la noche del domingo, en la ciudad de Kémerovo, fue ofrecido este jueves por personalidades del gobierno cubano en la sede diplomática de ese país en la capital cubana.

El libro de condolencias fue firmado por Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, y Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación.

Se sumaron al mensaje Abelardo Moreno Fernández, viceministro de Relaciones Exteriores, y Alba Soto Pimentel, directora de Europa de la cancillería cubana.

En el libro abierto en la embajada rusa, se manifestó profundo dolor por la noticia, y en nombre del pueblo y del gobierno cubano trasmitieron sentidas condolencias a la nación euroasiática y a los familiares de las víctimas.

