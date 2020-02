Cuba se mantiene libre de Coronavirus

La Habana, Cuba. – Hasta el momento, en Cuba no existe ningún caso diagnosticado ni sospechoso con el coronavirus, aseguró hoy el Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Francisco Durán.

El experto informó que ya están los recursos en la Isla para el diagnóstico específico de esa enfermedad respiratoria, y destacó que el antiviral cubano Interferón alfa 2 B recombinante es de los medicamentos usados para enfrentar la epidemia en China

Reiteró que en Cuba hay un plan intersectorial para el enfrentamiento del coronavirus, conducido por el MINSAP de conjunto con la Defensa Civil, y se capacita al personal de salud y de otros organismos

El Jefe del Departamento del Control Sanitario Internacional del MINSAP, Carmelo Trujillo, dijo que se mantiene la vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos y marinas internacionales, y en la atención primaria de salud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.