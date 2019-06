Cuba rechaza inclusión en peor categoría de informe sobre trata de personas

El gobierno cubano rechazó la arbitraria inclusión de la nación antillana en la peor categoría, en un informe sobre la trata de personas correspondiente al año 2019.

Más mentiras y calumnias de Estados Unidos al considerar a Cuba en la peor categoría en su informe de trata de personas, atacando la colaboración médica cubana, ejemplo de solidaridad, humanidad y de cooperación noble, dijo a través de Twitter Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

El mandatario denunció esa acusación inmoral y perversa, y dijo que los médicos internacionalistas cubanos son esclavos solo del amor por los demás.

En la misma plataforma digital, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que esa es otra calumnia para justificar las nuevas medidas de hostilidad hacia Cuba, y que Estados Unidos carece de autoridad moral para hacer evaluaciones de países.

