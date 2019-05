Cuba ratifica su compromiso de Salud para todos

La Habana, Cuba. – En la septuagésimo segunda Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, el ministro cubano del sector, José Angel Portal, ratificó el compromiso de Cuba de compartir las experiencias en el desarrollo de la Atención Primaria.

Señaló que para ello, Cuba pone a disposición de la Organización Mundial de la Salud y sus Estados miembros los Programas de Cooperación, las universidades médicas y los productos de la industria médico farmacéutica y biotecnológica, como contribución a la cobertura sanitaria universal para todos.

Enfatizó que solo con la voluntad política necesaria se avanzará en ese propósito, sin dejar a nadie detrás como propone la Agenda 2030, y subrayó que la Salud en Cuba es un derecho de todas las personas.

En Ginebra, el ministro cubano ha sostenido fructíferos intercambios con homólogos de varias naciones, informó en la red social Tuitter.

