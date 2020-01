Cuba expresa profundo dolor por incendios en Australia

La Habana, Cuba. – El titular de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo, envió un mensaje al Presidente de la Cámara de Representantes de Australia, Tony Smith, en el que expresa su profundo dolor por los trágicos incendios en ese país.

En nombre de la Asamblea Nacional, nuestro pueblo y el suyo propio, Lazo manifestó las más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas, al Parlamento y ciudadanos australianos, por los daños causados por el siniestro.

Se refirió en el mensaje a la pérdida de vidas humanas y económicas, devastadores perjuicios al ecosistema de Australia, y la muerte de millones de animales.

Una vez más vemos con preocupación los dañinos efectos del cambio climático en nuestro planeta, provocando grandes sequías, enormes incendios, con la destrucción de millones de hectáreas de bosques, deshielo y otros fenómenos que amenazan seriamente la vida, señaló.

