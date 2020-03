Cuba en la batalla contra la Covid-19

La Habana, Cuba. – El Jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, Carmelo Trujillo, aseguró que los 4 pacientes con la Covid-19 en Cuba mantienen una evolución favorable, sin peligro para la vida y tienen garantizados los recursos necesarios para su recuperación.

Dijo que hay personas sospechosas ingresadas para vigilancia epidemiológica y se realizan las acciones de control de focos para evitar la propagación del virus.

Sobre el caso vinculado a la cubana que dio positivo al virus en Panamá luego de regresar de la Isla, el doctor aclaró que al hermano, estudiante de la Universidad José Antonio Echevarría (CUJAE) y los demás contactos, después de realizarles la prueba dos veces, dieron negativos a la Covid-19.

No hubo ni hay un brote de la enfermedad en la CUJAE, aseguró Trujillo y dijo que se refuerza la vigilancia en frontera e incrementa la capacitación.

