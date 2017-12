Cuba despide el año con alegría

La Habana, Cuba.- Con un variado programa de actividades, que incluyó una semana de conciertos y presentaciones artísticas, los cubanos despiden este domingo el año y festejan el aniversario 59 del triunfo de la Revolución.

Entre las propuestas figuran actuaciones de orquestas, bandas de conciertos, trovadores e intérpretes de géneros variados, tanto nacionales como universales.

El sábado diversas agrupaciones de música popular acudieron a los municipios capitalinos para el disfrute de los bailadores.

Este primer día del año -que coincide con el aniversario 59 del triunfo de la Revolución- decenas de miles de cubanos lo festejarán también en todo el país con bailables amenizados por varias de las principales agrupaciones de música popular de cada territorio.

También se desarrollarán en las provincias cantatas infantiles como parte de una iniciativa nombrada “Por mi Patria y por la paz”.

