Cuba conmemora fundación del Ejército Rojo

El aniversario 102 de la fundación del Ejército Rojo, ‘Día de los Defensores de la Patria’, fue celebrado este domingo en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, en las afueras de La Habana.

El acto político y ceremonia militar estuvo presidido por el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

También se encontraban altos representantes de las embajadas de Rusia, Belarús, Kazajstán y Azerbaiyán, miembros del cuerpo diplomático militar acreditado en la isla y funcionarios de instituciones cubanas.

El contralmirante Carlos Duque, jefe de Dirección en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, recordó que no hubo una sola victoria en los primeros años de la Revolución Socialista de Octubre que no estuviera vinculada al naciente Ejército Rojo.

Aseguró que el histórico legado y las experiencias combativas del ejército soviético también llegaron a la isla, multiplicando la rebeldía de los cubanos en la defensa de la patria y la independencia de la nación.

Puntualizó que su ayuda solidaria constituyó una importante contribución al desarrollo de la defensa nacional y de las FAR.

Destacó que hoy la colaboración entre las Fuerzas Armadas de Cuba y Rusia se fortalece y se abren nuevos caminos en la consolidación de la cooperación bilateral.

Por su parte, el coronel Dmitry Gavrilchik, agregado militar de Belarús, afirmó que también este 23 de febrero se conmemora la inauguración en Cuba del Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, hace 42 años.

Explicó que este es un día de recordación de todos los héroes del Ejército Rojo y de todos los soviéticos que dieron sus vidas por la libertad e independencia de la patria.

El agregado militar de Belarús en Cuba advirtió que últimamente se ha intentado tergiversar aspectos principales sobre el papel del ejército soviético en la historia de la guerra de 1941 a 1945 contra las fuerzas nazis.

Subrayó que este año se cumplirá el aniversario 75 del triunfo sobre el fascismo y nada ni nadie puede menoscabar el valor y el papel del heroico Ejército Rojo en la gran victoria sobre la Alemania fascista.

En la ceremonia fueron depositadas ofrendas flores ante el monumento, símbolo de la amistad entre la mayor de las Antillas y la antigua Unión Soviética.

Tomado de Prensa Latina

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.