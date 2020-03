Convoca Díaz-Canel a intensificar las medidas sanitarias

La Habana, Cuba. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó en la tarde de este jueves una reunión para dar seguimiento al Plan para la Prevención y el Control del nuevo coronavirus.

A seguir trabajando con el pueblo e intensificar las medidas que el país está tomando para enfrentar la COVID-19 llamó el mandatario, y aseveró que es mejor pasarse que quedarnos cortos en los cuidados.

Miguel Díaz-Canel recordó que la enfermedad está en Cuba y tenemos que evitar su propagación, al tiempo que reconoció el papel activo de la población, que está cooperando, y precisó que hay que seguir dando información diaria de lo que está pasando con la enfermedad en el país y aclarar dudas.

En la reunión Jose Ángel Portal, ministro de Salud Pública puntualizó que está organizada la vigilancia epidemiológica a través de la pesquisa activa a viajeros y pacientes con síntomas respiratorios.

