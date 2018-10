Consulta sobre nueva Constitución de Cuba entró en su segunda mitad

El proceso de consulta del proyecto de nueva Constitución de Cuba entró este lunes en su segunda mitad, luego de siete semanas de discusiones y gran número de propuestas y opiniones de los ciudadanos.

Dos de los temas recurrentes en las reuniones a las que asistieron reporteros de Prensa Latina en los últimos siete días fueron las inversiones y el uso sostenible de los recursos naturales.

También en una reunión realizada en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, los trabajadores ratificaron la pertinencia de promover a nivel constitucional el desarrollo sostenible.

Las consultas del proyecto de Constitución comenzaron el pasado 13 de agosto y se extenderán hasta el 15 de noviembre, estas tienen como objetivo enriquecer el texto aprobado el 22 de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.