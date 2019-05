Confirma Díaz-Canel falta de apoyo a Ley Helms-Burton

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó hoy la falta de apoyo de diversos sectores dentro y fuera de Estados Unidos a las amenazas y sanciones de Washington contra la isla.

Las amenazas, sanciones, medidas, falsedades y mentiras formuladas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba no han encontrado apoyo en sectores políticos, académicos, culturales, empresariales y religiosos dentro y fuera del territorio estadounidense.

No A La Ley Helms Burton, escribió el mandatario cubano en la red social Twitter; con anterioridad, en la referida plataforma, el canciller Bruno Rodríguez, agradeció el amplio rechazo a la Ley Helms-Burton de gobiernos y empresas internacionales.

La activación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Washington desde hace casi 6 décadas contra Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.